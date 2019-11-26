25 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من خسارة الزمالك أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تلقى الزمالك هزيمته الأولى هذا الموسم بعد خسارته القاتلة على يد إنبي بنتيجة (2-1) على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري. ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة صعبة أمام مازيمبي الكونجولي خارج الديار يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. يُذكر أن الزمالك أهدر النقطة الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث، خلف الأهلي المتصدر بـ12 نقطة من 4 مباريات. Advertisements

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