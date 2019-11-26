أول تعليق لأبو تريكة بعد اختياره سفيراً لمونديال قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توجه محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر بالشكر إلى اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 بعد اختياره سفيرا للبطولة

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 عن اختيار محمد أبوتريكة ووائل جمعة نجمي المنتخب المصري وفريق الأهلي السابقين لقائمة سفراء المونديال.

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وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على الاختيار :" أن تكون سفيراً لأول مونديال فى الوطن العربي هذا شرف كبير،مونديال ٢٠٢٢ فى قطر مونديال العرب جميعا، شكرا جزيلا".

واختير إلى جانب أبوتريكة وجمعة كل من بدر المطوع نجم المنتخب الكويتي السابق، يونس محمود نجم المنتخب العراقي السابق وعلي الحبسي الحارس التاريخي للمنتخب العماني بجانب عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال، والتي تضم عددًا من النجوم العالميين وأبرزهم تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة الإسباني والنجم الكاميروني صامويل إيتو..

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسينظم المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء، نظرًا للحرارة الشديدة للأجواء القطرية في فصل الصيف.