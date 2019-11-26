الزمالك يشكو حكام مباراة الاتحاد في السلة.. ويطالب بإعادة المباراة

يتقدم نادي الزمالك باحتجاجا رسميا للاتحاد المصري لكرة السلة ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري وذلك للمطالبة بإعادة المباراة. ولجأ الزمالك للسبل القانونية ودفع رسوم الاحتجاج 3000 جنيه وايضآ مقدما فيديو يفيد صحة موقفه في المباراة. Advertisements وتعود الواقعة لاحتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور ١٤ ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة ٢٤ ثانية وفقا للوائح اللعبة. وكانت تشير النتيجة وقتها لتقدم الزمالك 89/88 وهو ما يؤكد تقارب النتيجة واعترض الزمالك لحكم الملعب الذي أكد ان قرار الوقت هو مسئولية حكام الطاولة. النتيجة واعترض الزمالك لحكم الملعب الذي أكد ان قرار الوقت هو مسئولية حكام الطاولة. ويستند الزمالك لقوانين اللعبة بإعادة المباراة في ظل إمكانية تعديل النتيجة مع الوقت المتبقي منها. وأكد عادل عبد الفتاح عضو المجلس أن الاحتجاج في صالح الزمالك لحدوث خطأ فني يستوجب اعاده المباراة

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