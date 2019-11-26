موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي والقنوات الناقلة



يستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي لقاء فريق الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في اياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة..

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ،

والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي..

تذاع مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

وكان الفريق المصري نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد ، من توقيع اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63.

ويحتاج الجزيرة للفوز بفارق 3

أهداف على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي، أو هدفين دون رد والاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.في المقابل، يكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لحجز مكانه بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.يذكر أن 6 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة للاتحاد السكندري المصري وفريق الشرطة العراقي.