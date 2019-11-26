حازم حسني يعدد إنجازات الرماية في بطولة إفريقيا

أعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، عن سعادته بالمستوى الفني العالي والإنجازات التي حققتها بعثة الرماية المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية المقامة حاليا بالجزائر. واكتسحت مصر ميداليات بطولة أفريقيا للرماية بالجزائر المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد حصد 45 ميدالية متنوعة جاءت بواقع 22ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و8ميداليات برونزية وجاءت تونس في الوصافة في جدول الميداليات برصيد 9 ميداليات 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات. وحققت الرامية أميرة أبو شقة الميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الأفريقية، وظهرت بمستوى مميز خلال المشابقة. الفضية خلال منافسات البطولة الأفريقية، وظهرت بمستوى مميز خلال المشابقة. Advertisements وقال حسني "ألف مبروك لمصر النجاح المبهر في البطولة الأفريقية للرماية و حصول مصر علي ١٢ مقعدا و ٤٥ ميدالية ودرع البطولة". وأضاف رئيس اتحاد الرماية "لابد أن نفرح ونشكر القيادة السياسية و الدعم اللامحدود من وزارة الدفاع، وزارة الشباب و الرياضة ووزارة الداخلية". وختم "أشكر اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية وأجهزته الفنية والراميات والرماة". ومن المنتظر أن تعود أخر فوج من البعثة المصرية صباح اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركة جميع أبطال مصر في البطولة وحصول الفراعنة على المركز الأول في الترتيب العام للميداليات. يذكر أن مصر كانت حجزت مقاعد متنوعة في مختلف مسابقات رياضة الرماية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وكان أخرها عبر الثنائي الزهراء شعبان في منافسات البندقية ومصطفى حمدي في الإسكيت "خرطوش"، ومن قبلهم ماجي العشماوي وشيماء حشاد وسامي عبد الرازق وعبد العزيز محيلبة ورضوى عبد اللطيف وعزمي محيلبة وأحمد زاهر.

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