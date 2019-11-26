شاهد.. أميرة أبو شقة تحصد فضية الأسكيت سيدات ببطولة إفريقيا للرماية

استطاعت الرامية أميرة بهاء الدين أبو شقة، الحصول على فضية البطولة الإفريقية للرماية (الأسكيت) والمقامة حاليا بدولة الجزائر بالرغم من الظروف الجوية الصعبة الحالية بمدينة والمقام بها البطولة، والمختلفة عن جو التدريب المعتاد والفعلي من أمطار ورياحشديدة والتي أثرت على حركة الأطباق مما شكل صعوبة عليها ولكنها استطاعت وبكل ثقة الحصول على المركز الثاني.
كما أنها السيدة المصرية الوحيدة المشاركة ببطولة الرماية "الأسكيت".
وقد حصل على المركز الأول والثالث دولة المغرب الشقيقة.
الجدير بالذكر أن الرامية أميرة بهاء الدين أبو شقة، كانت قد فازت بالمركز الثاني برماية الأطباق الطائرة "السكيت" سيدات في دورة الألعاب الإفريقية للرماية والتي أقيمت بالمغرب في مدينة الرباط. وذلك عقب منافسة ضارية في الجولة الأخيرة مع منافستها المغربية صاحبة الأرض
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