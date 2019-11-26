تركي آل الشيخ: لقاء ودي بين النادي الأهلي والهلال السعودي قريبًا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إقامة لقاء ودي بين النادي الأهلي والهلال السعودي في الفترة القادمة. وأكد آل الشيخ بحسب برنامج الديوانية بالقنوات الرياضية السعودية أن الأهلي سيواجه الهلال ودياً في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب. الأهلي سيواجه الهلال ودياً في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب. وفاز الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي عقب تغلبه على حساب أوراوا الياباني بهدف نظيف ذهاباً وبثنائية دون رد إياباً ليستعيد اللقب الآسيوي بعد غياب 19 عاماً كاملة. حساب أوراوا الياباني بهدف نظيف ذهاباً وبثنائية دون رد إياباً ليستعيد اللقب الآسيوي بعد غياب 19 عاماً كاملة. وكان النادي الأهلي قد زار المملكة العربية السعودية في العام الماضي وواجه نادي الشباب ودياً في مهرجان اعتزال النجم فؤاد أنور.

[Waleed BenAli] Waleed BenAli

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