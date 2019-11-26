ذهبية الجائزة الكبرى الدولية وفضية العرب للكبار للمصارعة الحرة لابن جامعة القناه



اكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس حرص ادارة الجامعه على متابعة ومسانده الطلاب المتفوقين فى كافة الأنشطة المختلفه

وقال إن مراعاة وتقديم هؤلاء الأبطال المتفوقين والمتميزين هو هدف نحافظ عليه من أجل مواصلة تفوقهم وحصد البطولات

وكان الطالب فتحى طارق فتحى بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية قد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى

الدولية (إبراهيم مصطفى) للمصارعة الحرة وزن ٦٥ ك والمقامة بالقاهرة يومى ٢٣ و٢٤ نوفمبركما حصل اللاعب على المركز الثانى والميداليه الفضيه فى بطولة العرب الكبار المصارعه الحره وزن 65ك و التى أقيمت القاهره يومى 25- 26 نوفمبر الحالىوقدم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئه للطالب مشيرا إلى التميز الواضح لطلاب كلية التربية الرياضية التى تستعد لتخريج أولى دفعاتها هذا العام بإشراف الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية .وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجامعة حريصة على إلقاء الضوء على الطلاب الموهوبين والمتميزين وذلك حتى يكونوا قدوه لزملاءهم ودافع للتميزوأشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية إلى حرص الجامعه على تكريم كل من يحصل على بطوله ليكون حافز لدى الجميع لحصد المزيد من البطولات