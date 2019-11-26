طلائع الجيش 2005 يفوز على مركز شباب التجمع في بطولة السوبر

تغلب فريق طلائع الجيش مواليد 2005 علي نظيره مركز شباب التجمع بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب مركز شباب التجمع ضمن مباريات بطولة السوبر 2005 سجل اهداف اللقاء محمد وائل، وطه احمد. وطه احمد. وبهذه النتيجة يحصد طلائع الجيش العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، يحتل بها صدارة البطولة Advertisements ويقود الفريق محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام ومحمد طلعت مدرب حراس المرمي محمد بلتاجي اخصائي الفريق مدير اداري الفريق حسن الدولي، تحت اشرف المقدم ايهاب علي مدير اداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشين بنادي طلائع الجيش. ومحمد طلعت مدرب حراس المرمي محمد بلتاجي اخصائي الفريق مدير اداري الفريق حسن الدولي، تحت اشرف المقدم ايهاب علي مدير اداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشين بنادي طلائع الجيش. ويستعد فريق 2005 لمواجهة فريق الزهور بملعب ضمن الجولة التالية من بطولة السوبر.

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