شاهد.. مصر تحصل على رقم قياسي جديد في بطولة إفريقيا للرماية

رقم قياسي جديد حصل عليه الفريق المصري المشارك في بطولة إفريقيا المقامة حاليا بدولة الجزائر، والتي تشارك فيه قارة إفريقيا في هذه البطولة ب 14 دولة. واستطاع الفريق المصري الحصول على 10 مقاعد لبطولة طوكيو 2020 من إجمالي 13 مقعد لأول مرة منذ 1950، كما حصل الفريق على مقعدين لبطولة العالم. مقعد لأول مرة منذ 1950، كما حصل الفريق على مقعدين لبطولة العالم. الجدير بالذكر أن اللاعبة المصرية أميرة بهاء الدين أبو شقة، حصلت على فضية الرماية (الأسكيت) بالرغم من الظروف الجوية الصعبة الحالية بمدينة والمقام بها البطولة، والمختلفة عن جو التدريب المعتاد والفعلي من أمطار ورياح شديدة والتي أثرت على حركة الأطباق مما شكل صعوبة عليها ولكنها استطاعت وبكل ثقة الحصول على المركز الثاني، كما أنها السيدة المصرية الوحيدة المشاركة ببطولة الرماية "الأسكيت". الجوية الصعبة الحالية بمدينة والمقام بها البطولة، والمختلفة عن جو التدريب المعتاد والفعلي من أمطار ورياح شديدة والتي أثرت على حركة الأطباق مما شكل صعوبة عليها ولكنها استطاعت وبكل ثقة الحصول على المركز الثاني، كما أنها السيدة المصرية الوحيدة المشاركة ببطولة الرماية "الأسكيت". وحصل على المركز الأول والثالث دولة المغرب الشقيقة. Advertisements

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