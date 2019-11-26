في غياب تريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فوزاً مستحقًا على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما فيلا بارك، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تواجد نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على

مقاعد البدلاء ولم يشاركا في اللقاء.

سجل أهداف المباراة كونور هوريان ،وأنور الغازي في الدقيقتين 32 و36، وشهد اللقاء بعد ذلك العديد من الاهداف المهدرة من الفريقين.

وبتلك النتيجة يستعيد أستون فيلا ذكرة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية ليرتفع رصيده

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إلى 14 نقطة في المركز الـ 15 من ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيو كاسل يونايتد عند النقطة الخامسة عشر المركز الـ 14.

وسيكون الفوز دفعة معنوية كبيرة لزملاء تريزيجيه قبل مباراة الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، والتي ستقام على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

بينما سيكون نيو كاسل على موعد مع مباراة صعبة على ملعبه ضد مانشستر سيتي.