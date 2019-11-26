طائرة الاتحاد تستعيد الانتصارات وتهزم هليوبوليس في الدوري الممتاز

استطاع اليوم الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الإتحاد السكندري، استعادة الانتصارات حيث فاز علي نظيره هليوبوليس بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاءالذي جمع الفريقين علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي، في الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
وجائت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-
الشوط الاول : ٢٥ - ٢٢
الشوط الثاني : ٢٥ - ٢٠
الشوط الثالث : ٢٥ - ٢٢
ويواجه زعيم الثغر فريق سبورتنج يوم الجمعة القادمة علي صالة نادي سبورتنج.
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