المصري "أبو تريكة" يتقدم سفراء مونديال قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022 -الاثنين- عن انضمام عشرة من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال، يتقدمهم النجم المصري السابق محمد أبو تريكة.



وأعلن الحساب الرسمي للجنة على تويتر البيان في تغريدة قال فيها "نعلن انضمام كل من الثنائي المصري محمد أبو تريكة ووائل جمعة لقائمة سفراء المونديال".



وأضاف البيان "شملت القائمة الكويتي بدر المطوع والعراقي يونس محمود والعماني علي الحبسي والخماسي القطري مبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان".



وعلق أبو تريكة على اختياره ضمن سفراء مونديال 2022 بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.



وكانت اللجنة المنظمة أعلنت منذ شهور تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو في القائمة.



وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسيقام المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء.

المصدر: الأناضول

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