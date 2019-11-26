رياضة | موعد مباراة قطر ضد العراق اليوم الثلاثاء 26 /11/2019 في كأس الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة قطر ضد العراق اليوم الثلاثاء 26 /11/2019 في كأس الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر كلمة الإفتتاح لبطولة كأس الخليج، في نسختها رقم 24، وذلك بملغب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي منتخب قطر بطل آسيا وصاحب الأرض، والجمور مع المنتخب العراقي في إفتتاح خليجي 24 ضمن إفتتاحية مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

ويسعى منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني "فيليكس سانشيز" للفوز في المباراة لتكون خير إفتتاح لمشواره نحو اللقب، بينما يريد المدرب "ستريشكو كاتانيتش" المدير الفني لأسود الرافدين، لمواصة نتائج منتخبه الجيدة في التصفيات المزدوحة لكأس العالم وكأس أمم آسيا، من أجل تسجيل فوز على صاحب الأرض، يمثل له دفعة قوية في الطريق لحسم اللقب.

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موعد مباراة قطر والعراق في كأس الخليج

وتنطلق مباراة قطر ضد العراق في إفتتاح خليجي 24 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والعراق

وتنقل المباراة على قناة ALKASS TWO بتردد 11919 أفقي بتعليق منتصر الأزهري، وقناة ALKASS ONE HD وفق التردد 11919 أفقي بتعليق أحمد الطيب، وقناة beIN Sports HD بتردد 12765 عمودي بتعليق حفيظ دراجي.