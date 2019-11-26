رياضة | زيدان يدفع بخطة جديدة فى مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يدفع بخطة جديدة فى مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني، يرغب بالدفع بخطة جديدة في مباراة المرينجي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي التي ستجمع بين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خطة زيدان الجديدة في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا :

قالت ماركا :"يزداد البرد وتساقط الثلوج في أسبانيا بينما يزدهر وسط ريال مدريد، تمتلئ الشوارع بأوراق صفراء وبنية تتساقط من الأشجار والزهور والنباتات والفواكه، بعكس خط وسط مدريد مع زين الدين زيدان الذي يزداد نمواً وجمال في كل مباراة لذالك قرر الفرنسي تغير خطته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة قبل مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان :

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"زيدان يريد الحفاظ على منظومة خط الوسط التي تحقق له التوازن ، ويبدو أن زيدان لن يتخلى عن خطة الـ 4 - 3 - 3 خاصة مع تفاهم هازارد مع بنزيما والذي تشعر عندما تشاهده، أنهم قد ولدوا مع بعضهم البعض، ‏إن أي تغيير سوف يحدث من زيدان على الفريق لن يشمل أي إختلاف، حول هازارد وبدون تأثير على البلجيكي ، وقد نشاهد نسخة أفضل لهازارد في حالة سمح له بالتحرك بحرية أكبر مع وجود 4 لاعبين في خط الوسط يتحركون خلفه".

وأوضحت:"دخول مودريتش على خط الوسط سوف يقلل من خطورة الجهة اليمنى ، بقاء وجود مودريتش سيؤثر على رودريجو وجاريث بيل الذين يشغلون هذه الجهة، ولكن زيدان لو للعب بـ 4 في خط الوسط سيكون مودريتش قادراً على تغطية تلك الجهة، وشكل كاسيميرو رفقة كل من فالفيردي وكرووس خط وسط زيدان في الفترة الأخيرة، ولكن لن تكون هذه المرة الأولى التي يُغير فيها زيدان من طريقة اللعب، حيث كان ايسكو المستفيد في المرات السابقة في تغيير زيدان لطريقة اللعب".

وإختتمت الصحيفة الاسبانية تقريرها بأن اللعب بأربعة لاعبين في خط الوسط هي خطة زيدان الجديدة أمام باريس سان جيرمان وان هذا سيشكل عملية ربط بين الوسط والهجوم مع مودريتش وكرووس وفالفيردي وكاسيميرو، مع تحركاتهم التي تشبه رجل واحد مع أربع أرجل، مما يجعل الهجوم أكثر ابداعاً وأن أول إختبار حقيقي لمعرفة طريقة زيدان هي مباراة باريس، حيث يُنظر إلى إراحة كرووس في مباراة سوسيداد كخطوة مسبقة على حساب مودريتش، لكن ما قدمه الكرواتي في مباراة سوسيداد قد تجعل زيدان يفكر ملياً قبل الإختيارات.

تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا :

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.