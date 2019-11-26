رياضة | عدلي القيعي معلقًا على أداء فايلر: لا يخذل عند الموعد.. وهذا ما يقلقني في المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي معلقًا على أداء فايلر: لا يخذل عند الموعد.. وهذا ما يقلقني في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، عدلي القيعي، على أداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، بعد الفوز على الجونة اليوم الإثنين.

وصرح مستشار الأهلي، عبر فضائية النادي: " رينيه فايلر يعمل مع المتاح دون أن يتأثر النظام الموجود حوله، رغم الغيابات والإصابات التي تلاحقه في الفريق، لكن فايلر يفكر في المباريات المحلية والإفريقية ويشعرك بالاطمئنان على الفريق، في كل الأوقات".

وواصل عدلي القيعي تصريحاته: "لم نشعر بأي أزمة بالنسبة للاعبين خلال الفترة الحالية، ما كان يقلقني فقط هو أن يخيب السويسري آمال الجماهير ولكن الأهلي بمن حضر، في كل العهود وفي كل الأوقات، بقوامه من اللاعبين الكبار والصغار، الأحمر لا يخذل عند الموعد أبداً فهذا توثيق دائم".

Advertisements

وأنهي فايلر حديثه: "أنا كل ما يقلقني على الأهلي هي مواجهة النجم الساحلي المقبلة في تونس، وأتمنى أن تسير الأمور على ما هي عليه الآن، وأن يحقق المارد الأحمر المطلوب منه في تلك المواجهة".

وكان قد فاز النادي الأهلي على نظيره الجونة برباعية نظيفة، أمس الاثنين، على ملعب نادي الجونة بالغردقة، في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل، في مستهل مشواره بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.