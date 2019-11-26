رياضة | مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود من جديد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي، وانتظام منافسات البطولات المحلية والأوروبية على صعيد الأندية، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا:-

لوكوموتيف موسكو ضد بايرن ليفركوزن: تقام المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

جالطة سراي ضد كلوب بروج: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير ضد أوليمبياكوس: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد شاختار: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

النجم الأحمر ضد بايرن ميونيخ: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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أتالانتا ضد ديناموزغرب: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

زينت سان بيطرسبرج ضد أوليمبيك ليون: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد تشيلسي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

سلافيا براج التشيكي ضد إنتر ميلان: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليل الفرنسي ضد أياكس أمستردام الهولندي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

جينك البلجيكي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد نابولي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليبيزيج الألماني ضد بنفيكا البرتغالي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.