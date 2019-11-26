رياضة | أزمة داخل ليفربول بسبب محمد صلاح والمنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة داخل ليفربول بسبب محمد صلاح والمنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة جديدة داخل جدران فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية بسبب اللاعب المصري محمد صلاح والمنتخب الأوليمبي بعد صعود المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي من المقرر أن تقام في شهري يوليو واغسطس المقبلين.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو بسبب تعارض موعدها مع بداية الموسم الجديد لفريق ليفربول في الموسم القادم.

ونجح المنتخب الوطني المصري في الصعود لاولميياد طوكيو بعد الفوز على منتخب جنوب افريقيا في الدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يحقق المنتخب لقب البطولة على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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وترك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الباب مفتوحا أمام صلاح للمشاركة مع المنتخب، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن من حق كل منتخب أن يستعين بخدمات ثلاث لاعبين فوق السن المحدد للمشاركة في الأولمبياد.

ويعد محمد صلاح أبرز اللاعبين المرشحين لتمثيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ومتصدر قائمة الترشيحات في حال طلب المنتخب الأوليمبي الاستعانة باللاعبين فوق السن.

وتوج رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من 8 نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.