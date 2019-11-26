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شكرا لقرائتكم خبر عن غموض في باريس حول التشكيل أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا ثقيلا، على نظيره ريال مدريد مساء غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال مجموعات أبطال أوروبا.
ووفقا لعدة تقارير قادمة من القارة العجوز "أوروبا" هناك غموض كبير حول الأسماء المتوقع أن يبدأ بها مدرب باريس سان جيرمان"توماس توخيل" المباراة، على ملعب سانتياجو برنابيو، رغم خوض نادي العاصمة مرانه بشكل طبيعي مع استحواذ المشاعر الإيجابية على تدريب الفريق ومدربهم.
وكان النجوم نيمار وأنخيل ديماريا وماورو إيكاردي، قد بدت عليهم الإيجابية والسعارة مع ملامح الفرحة هذا بجانب عودة حارس الفريق "كايلور نافاس، الذي يخوض ثاني لقاءاته كخصم ضد الملكي قبيل رحيله ببداية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول، قد أتت لصالح باريس على أرضه ووسط جمهوره بنتيجة ثلاصة أهداف نظيفة.
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