الامارات | محمد بن زايد يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغريدة على حساب سموه، هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، على تتويج نادي الهلال المستحق بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة». وحقق «الزعيم» لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين، ليتأهل الهلال لكأس العالم للأندية، إذ يلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا، الترجي التونسي في الدور الثاني يوم 14 ديسمبر المقبل.