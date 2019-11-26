الامارات | المنتخب يواجه اليمن في «خليجي 24»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواجه اليمن في «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة «خليجي 24»، التي تقام بالدوحة، بمواجهة المنتخب اليمني في الـ10 والنصف بتوقيت الإمارات، وتأتي المباراة ضمن مواجهات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً العراق وقطر.

ويبحث المنتخب عن لقبه الثالث في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج، بعد أن سبق له التتويج باللقب للمرة الأولى في «خليجي 18» بالإمارات في عام 2007، وكرر فوزه باللقب مرة أخرى في نسخة عام 2013 في البحرين بـ«خليجي 21».

وأكمل المنتخب الوطني تحضيراته من خلال معسكر إعداد داخلي في دبي، شارك فيه 28 لاعباً، قبل أن يختار المدير الفني القائمة النهائية التي ضمت 24 لاعباً غادروا مع المنتخب إلى الدوحة، صباح أمس، حيث خاض الأبيض تدريبه الأخير الذي وضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على تشكيلة المباراة.

وركز الجهاز الفني خلال فترة الإعداد على وضع استراتيجية فنية محكمة، تمكن الأبيض من خوض غمار البطولة، التي يؤدي فيها ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات خلال أسبوع واحد، حيث يبدأ بلقاء اليمن، ثم يواجه العراق يوم 29 الجاري، ويلعب أمام المنتخب القطري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وحرص الجهاز الفني على عقد لقاءات جماعية وفردية مع اللاعبين، تم خلالها شرح كل التفاصيل الفنية، وتوزيع المهام، مع التشديد على ضرورة الالتزام، والأداء بقوة وتركيز طوال الـ90 دقيقة لضمان انطلاقة قوية في البطولة، كما قام الجهاز الفني بدراسة المنافس، للوقوف على مواطن الضعف والقوة، ووضع الخطة المناسبة لتحقيق الهدف المنشود. وشهدت قائمة المنتخب عودة عدد من الوجوه التي يتوقع أن تعزز التشكيلة، ومن بينهم مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق، ولاعب العين أحمد برمان بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى ماجد سرور. من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، جاهزية الأبيض لمباراة اليمن، مشيراً إلى أن كل اللاعبين في أتم الجاهزية لهذه البطولة المهمة.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إن «الأبيض سيلعب من أجل تحقيق الفوز الذي سيمنحنا دفعة قوية من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور نصف النهائي، وثقتي باللاعبين كبيرة من أجل تقديم المستوى الذي يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة».

وتضم القائمة النهائية للمنتخب 24 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، عادل الحوسني، سالم راشد، محمد مرزوق، خليفة النوبي، يوسف جابر، الحسن صالح، حمدان الكمالي، محمد برغش، أحمد برمان، طارق أحمد، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، بندر الأحبابي، خليل الحمادي، ماجد سرور، محمد العطاس، علي صالح، جاسم يعقوب، خلفان مبارك، أحمد خليل، علي مبخوت.

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وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى الدوحة، صباح أمس، برئاسة نائب رئيس اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

يذكر أن البطولة تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، وصولاً إلى المباراة النهائية.

الكمالي: مباراة اليمن مهمة

وصف مدافع المنتخب الوطني، حمدان الكمالي، المباراة أمام اليمن بـ«المهمة»، باعتبارها الأولى له في النسخة الحالية، وقال في تصريحات صحافية إن «تحقيق الفوز سيكون بمثابة دفعة معنوية قوية للأبيض في بداية مشوار البطولة، وسيعزز حظوظ المنتخب في بلوغ مرحلة نصف النهائي في سعيه للتتويج باللقب».

وشدد الكمالي على ضرورة احترام كل المنافسين، لأن كل المنتخبات المشاركة لديها الطموح والدافع للفوز باللقب، وتملك الإمكانات التي تؤهلها لمواصلة المشوار، متوقعاً أن تشهد مرحلة المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات المختلفة، مؤكداً أن التأهل إلى الدور نصف النهائي لن يكون سهلاً، وأن طريق الأبيض لن يكون مفروشاً بالورود.

وطمأن الكمالي الجماهير الإماراتية على اكتمال التحضيرات لخوض هذه البطولة، من خلال التجمع الداخلي الذي أقامه الأبيض بدبي.