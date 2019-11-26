الامارات | الشارقة يواجه الكويت الكويتي ودياً الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه الكويت الكويتي ودياً الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة، بعد غدٍ، على ملعبه مباراة ودية أمام الكويت الكويتي، في إطار خطط الجهاز الفني، بقيادة عبدالعزيز العنبري، للاستفادة من فترة توقف دوري الخليج العربي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 24 المقررة اعتباراً من اليوم إلى الثامن من الشهر المقبل، فيما وصف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، في تصريحات صحافية، المباراة بأنها فرصة لتجهيز الفريق للدوري، ومنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة، لأن الفريق بحاجة إلى جهود كل لاعب خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر الشارقة حالياً ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 19 نقطة دون أي خسارة، فيما تأهل أخيراً إلى الدور ربع النهائي في كأس الخليج العربي، بعد فوزه على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف.