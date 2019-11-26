الامارات | محمد بن زايد يستقبل منتخب الجوجيتسو «بطل العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل منتخب الجوجيتسو «بطل العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أبطال منتخب الجوجيتسو، الفائز ببطولة العالم التي استضافها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونظمها الاتحاد الدولي للعبة.

وهنأ سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - لاعبي المنتخب بالنتائج والأداء المشرف الذي قدموه خلال منافسات البطولة.

وقال: «إن أبطال المنتخب من شباب وشابات، يواصلون تميزهم وتقديم مستوى يبرز مدى تطور مهاراتهم وإمكاناتهم في رياضة الجوجيتسو، بمختلف البطولات».

وتمنى سموه التوفيق للمنتخب في تحقيق مزيد من البطولات، وتحقيق الإنجازات على منصات التتويج في المنافسات الإقليمية والدولية.

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من جهتهم، أعرب لاعبو المنتخب عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه الدائم على دعم رياضة الجوجيتسو، ما أسهم في تطويرها، وعزز انتشارها وممارساتها على نطاق واسع، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً لهم لمواصلة تدربهم، وتطوير مهاراتهم وتقديمهم الأداء المتميز.

يذكر أن البطولة أقيمت على «أرض مبادلة أرينا» في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة 69 دولة من مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة من 16 إلى 24 من نوفمبر الجاري، وحصد خلالها المنتخب الوطني 52 ميدالية ملونة، توزعت بين 18 ذهبية، و14 فضية، و20 برونزية، ومع هذا العدد الكبير من الميداليات تفوق منتخب الجوجيتسو على جميع المنتخبات المشاركة، ليحل بالمركز الأول من حيث التصنيف العام، متفوقاً على روسيا وبولندا اللتين حلتا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما مثل المنتخب الوطني في البطولة 76 لاعباً من مختلف الفئات، حيث كانت الناشئات 15 لاعبة، وشاركت 15 لاعبة في فئة تحت 18 عاماً، وثلاث لاعبات في فئة فوق 18 عاماً، و11 لاعبة في فئة تحت 21 عاماً، وفي فئات الرجال، شارك 16 لاعباً في فئة الناشئين، و12 لاعباً في فئة فوق 18 عاماً، و11 لاعباً في فئة تحت 21 عاماً، وتسعة لاعبين في فئة الأساتذة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

• 52 ميدالية ملونة، حصدها المنتخب في المونديال (18 ذهبية، و14 فضية، و20 برونزية).

• 69 دولة، من مختلف أنحاء العالم، شاركت ببطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي.