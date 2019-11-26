الامارات | المازمي: «أبيض الشواطئ» تجاوز أخطاء المباراة الأولى في مونديال باراغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن المازمي: «أبيض الشواطئ» تجاوز أخطاء المباراة الأولى في مونديال باراغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أمس، على استاد «لاوس بيناندي» في مدينة أسونسيون في باراغواي ضمن الجولة الثانية لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية (باراغواي 2019) لحساب المجموعة الثالثة.

سجل أهداف المنتخب كل من محمد البحري، وعلي محمد، وهشام منتصر، ووليد بشر، وقال مدرب أبيض الشواطئ محمد المازمي عقب المباراة في تصريحات صحافية: «قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي ومتماسك، واستطعنا أن نتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباراة الأولى، التي أدت إلى نتيجة غير مرضية». وخسر المنتخب في الجولة الأولى أمام بيلاروسيا 5-1. مشيراً إلى أن النقاط الثلاث أمام روسيا مهمة جداً قبل مواجهة السنغال.

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وشكر المازمي اللاعبين على ما قدموه من أداء جيد وروح قتالية متميزة أمام المنتخب الروسي، مطالباً إياهم بالمحافظة والثبات على هذا الأداء والحماس في المباراة المقبلة أمام السنغال.

بدروه، أشار حارس المنتخب، محمد البحري، إلى أن «المستوى الذي ظهر به المنتخب أمام روسيا هو المستوى الذي نعرفه عن أبيض الشواطئ، والهدف الذي سجلته من مسافة بعيدة في بداية المباراة شكل دافعاً كبيراً لي ولبقية زملائي اللاعبين للسيطرة على مجريات اللقاء، واستعادة الثقة من جديد، والمضي نحو تحقيق الفوز».

ويواجه أبيض الشواطئ اليوم نظيره منتخب السنغال عند الساعة 23:15 مساء بتوقيت الإمارات.