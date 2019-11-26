الامارات | السماحي: تطوير الكوادر الوطنية أهم أولويات اتحاد السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي: تطوير الكوادر الوطنية أهم أولويات اتحاد السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، أن تطوير الكوادر الوطنية أهم أولويات مجلس إدارة الاتحاد، وأن السنوات الثلاث الماضية شهدت تنظيم أكثر من 20 دورة لتطوير الكادر التدريبي.

وتوجه السماحي بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها لرياضة السباحة من خلال العمل على تطوير الكوادر التدريبية لزيادة قاعدة السباحين في الإمارات، مشيراً إلى أن دورة التضامن الأولمبي للمدربين، التي أقيمت بالتعاون بين اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة، خير دليل على التعاون الكبير بين المؤسستين لمصلحة السباحة الإماراتية.

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وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية قد نظمت، بالتعاون مع اتحاد السباحة، دورة التضامن الأولمبي في بداية الشهر الجاري، شارك فيها أكثر من 160 مدرباً ومدربة، في مجمع حمدان الرياضي.

وقال السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا دورتنا الانتخابية، وكان أحد الأهداف الرئيسة هو تطوير الكادر التدريبي، والاهتمام بالبطولات المحلية، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تنظيم أكثر من 20 دورة تدريبية منظمة من جمعية المدربين الأميركية (الأسكا)، كما ينظم الاتحاد دورتين سنوياً للحكام المشاركين في تنظيم البطولات المحلية التي أصبحت متنوعة ومنتظمة، ولكل الفئات العمرية».

وأضاف: «مثل هذه الدورات تسهم في وصول أحدث طرق التدريب للمدربين الموجودين في الدولة، وهو الهدف الرئيس لمجلس الإدارة لتدريب الكوادر الوطنية، وتم وضع خطة للدورات التدريبية العام المقبل، وصلت إلى خمس دورات (أسكا)، كما أن تنظيم دورة (الأسكا 5) في الإمارات يعتبر إنجازاً، لأنها أعلى دورة في السباحة ينظمها الاتحاد الدولي».