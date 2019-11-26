الامارات | أبراموفيتش غير مهتم ببيع تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبراموفيتش غير مهتم ببيع تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، بروس باك، أن مالك «البلوز» الروسي، رومان أبراموفيتش، غير مهتم بعروض «زهيدة» لبيع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه سيبقى مسؤولاً بشكل كامل في ستامفورد بريدج.

ولم يحضر الملياردير الروسي أي مباراة لفريقه على أرضه منذ ربيع عام 2018، بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية، إثر مواجهته مشكلات في تجديد تصريح الإقامة بالمملكة المتحدة.

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وتم تعليق خطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ60 ألف مقعد في الوقت نفسه تقريباً، لكن باك قال إن أبراموفيتش لا ينوي التخلي عن النادي.

وأضاف باك لصحيفة «ذي غارديان» الإنجليزية «على حد علمي، لا على الإطلاق. على العكس من ذلك - لم أسمع أبداً كلمة من أبراموفيتش (دعنا نجهز هذا للبيع) أو أي شيء من هذا القبيل».

وأشار باك إلى أنه «بسبب الوضع السياسي، هناك أشخاص يعتقدون أنهم قد يستطيعون شراء تشلسي بسعر زهيد. نحن نحصل على استفسارات لكن في الحقيقة ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء الناس».