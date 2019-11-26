الامارات | 4 فرق قادرة على حسم التأهل بدوري الأبطال الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق قادرة على حسم التأهل بدوري الأبطال الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، في الجولة الخامسة، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي، في لقاء قمة اليوم، في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى.

وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية، منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات.

ويحتاج «الميرينغي» حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقباً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علماً أن الأخير تعادل معه على أرضه 2-2، في مباراة كان متقدماً فيها بهدفين حتى الدقيقة 55.

ويتصدر باريس سان جرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، ويحتل كلوب روج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي رابعاً بنقطة واحدة.

وتشهد مباريات اليوم عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمعترك دوري الأبطال من بوابة فريق توتنهام الإنجليزي، بعدما استلم دفة قيادته خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء الماضي.

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ونجح مورينيو في أول اختبار له مع الفريق اللندني، محلياً بعدما قاده للفوز على وست هام 3-2 السبت الماضي. وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفوزه في المباراة يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا انتهت بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد الذي حققه مقابل ثلاث خسارات.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني، وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميلان الإيطالي، وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010 على التوالي.

- سان جرمان ضمن

تأهله في الجولة

الماضية بتحقيقه

أربعة انتصارات

متتالية.