الامارات | حريز المر: نسعى إلى نشر رياضة التزلج على الماء في الإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر بن حريز، إن رياضة التزلج على الماء تحظى بشعبية كبيرة وسط شرائح المجتمع، وتجتذب الكثير من المواهب المتميزة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، وبالتنسيق مع الأندية البحرية على مستوى الدولة، يسعى إلى تنظيم نشاط دوري ومستمر، من خلال بطولة الإمارات الوطنية للتزلج على الماء في المواسم المقبلة، من أجل استقطاب المواهب في هذه الرياضة، ونشر مفهوم الرياضات البحرية على أوسع نطاق. وتابع حريز المر منافسات بطولة العالم للتزلج على الماء، التي استضافها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على مدى خمسة أيام متتالية، على كورنيش القرم الشرقي، حيث حظيت المنافسات بمشاركة قياسية وصلت إلى 160 متسابقاً من 31 دولة. وأكد أن الاتحاد بدأ في دراسة ومناقشة التصور المقترح لبرنامج بطولة الإمارات للتزلج على الماء، لتكون أحد الأنشطة المستحدثة في الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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