الامارات | جمعية الرياضيين تنظم دورة «إدارة المؤسسات الرياضية باحترافية»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرياضيين تنظم دورة «إدارة المؤسسات الرياضية باحترافية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الرياضيين، على مدار يومين، في رأس الخيمة، دورة بعنوان «إدارة المؤسسات الرياضية باحترافية»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وبرعاية تعاونية الاتحاد.

واستهدفت الدورة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، في الأندية والمؤسسات الرياضية بإمارة رأس الخيمة.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة لإدارة المؤسسات الرياضية باحترافية، وتناولت، خلال يومين، عدداً من المحاور المهمة، منها: الوظائف الأساسية لإدارة الأندية الرياضية، وأساسيات إدارة الموارد البشرية، والعمليات الأساسية لإدارة شؤون اللاعبين.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الرياضيين، الدكتور أحمد الشريف، في تصريحات صحافية، أهمية الدورة في تعزيز الاهتمام بانتقاء الكوادر الوطنية الرياضية، خصوصاً العاملين بقطاع الناشئين في الأندية والأكاديميات، لما تسهم به من إضافة تساعد الأندية والمؤسسات الحكومية والوطنية في إعداد برامج ومبادرات تفي بغرض إعداد جيل من الإداريين والمدربين المواطنين بشكل علمي، لتمكينهم من الإسهام في تطوير الرياضة الإماراتية.