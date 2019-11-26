الامارات | عجلة دوري اليد تعود إلى الدوران بعد توقف دام 50 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجلة دوري اليد تعود إلى الدوران بعد توقف دام 50 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود دوري أقوياء اليد، في السابعة من مساء اليوم للانطلاق، بعد توقف دام 50 يوماً، فرضته مشاركة الشارقة منتصف الشهر الجاري في بطولة الأندية الآسيوية بكوريا الجنوبية، واستعدادات المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، المقررة إقامتها في الكويت منتصف يناير المقبل. وتستكمل بطولة الدوري لحساب الجولة السابعة، بإقامة خمس مباريات في التوقيت ذاته، إذ يحل حامل اللقب ومتصدر البطولة برصيد 18 نقطة (الشارقة)، ضيفاً على الجزيرة سادس الترتيب العام برصيد 10 نقاط، على أن يستضيف شباب الأهلي الوصيف بفارق الأهداف عن الشارقة، فريق مليحة الوافد الجديد للبطولة، والباحث عن انتصاره الرابع والنقطة 15.

وبشعار ديربي دبي، تستضيف صالة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر لقاء الجارين النصر والوصل، في سعي كل منهما للقبض على المركز الثالث، الذي يحتله حالياً الوصل برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر، بدوره يتطلع فريقا الظفرة وبني ياس في المواجهة التي ستجمعهما على صالة السماوي، إلى فض شراكتهما على صعيد النقطة الثامنة، والابتعاد عن مؤخرة الترتيب، خصوصاً أن الوحدة صاحب المركز الأخير برصيد ست نقاط سيواجه صاحب الأرض والجمهور العين، الذي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط.