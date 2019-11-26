الامارات | 250 تذكرة متبقية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 تذكرة متبقية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حلبة مرسى ياس عن تبقي أقل من 250 تذكرة متوافرة في المدرجات فقط، لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، الذي ينطلق يوم بعد غدٍ، ويستمر حتى الإثنين المقبل. ويشهد مسار سباق الجائزة الكبرى منافسات بطولة الفورمولا4، الذي يشهد مشاركة السائقتين الإماراتيتين: حمدة وآمنة القبيسي، اللتين تمثلان دولة الإمارات فيها، بالإضافة إلى منافسات بطولتي الفورمولا2، والفورمولا1، ومجموعة متنوعة من العروض والفعاليات الترفيهية، التي تستمر لمدة خمسة أيام، بما في ذلك الاحتفال الكبير باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، يوم الإثنين المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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