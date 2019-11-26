الامارات | ختام بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشباب والأشبال بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشباب والأشبال بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس في دبي، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشباب والأشبال تحت 15 و20 سنة، والتي استضافتها صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار على مدار يومين. وشهد حفل الختام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ومسؤول رياضة المبارزة في نادي الشارقة، عبدالرحمن المليحي، وجمهور غفير، وخصص اليوم الأخير للبطولة لمنافسات الفتيات في ست مسابقات لأسلحة المبارزة الثلاثة: «الأيبيه» و«الفلوريه» و«السابر»، بواقع ثلاث مسابقات لفئة الشباب تحت 20 سنة، ومثلها لفئة الأشبال تحت 15 سنة، وشارك في المسابقات أكثر من 125 لاعباً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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