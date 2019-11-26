الامارات | نجوم السباقات العالمية يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم السباقات العالمية يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي كل التحضيرات التنظيمية، للنسخة الثانية من الحدث الذي ينطلق يوم 6 ديسمبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويتضمن سباقات متنوعة، تشمل السباق الرئيس لمسافة 42.2كم، بجانب السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5كم.

وسينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول»، وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، وإلى شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، ثم العودة باتجاه خط النهاية على كورنيش أبوظبي. تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الماراثون أكثر من 388 ألف دولار، وسيحصد بطلا فئتي الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيس لمسافة 42.2كم، بجانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية. وتشارك، في السباق الرئيس لمسافة 42.2كم، نخبة من نجوم السباقات العالمية للمسافات الطويلة، أبرزهم عن فئة الرجال العداء الكيني ماريوس كيبسيريم، الذي توج بلقب الماراثون العام الماضي، والعداء الإثيوبي أبرهة أسيفا، بطل ماراثون باريس 2019، وأموس مايتي، بطل ماراثون فرانكفورت 2018، وفي فئة السيدات، العداءة الكينية فيفيان كيبلاغات، بطلة ماراثون ميلانو عامي 2018 و2019، ويونيس تشومبا من البحرين، الحائزة المركز الثاني بماراثون أدنوك أبوظبي العام الماضي.