شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : طارق حامد وعبد الله جمعة يدعيان الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهاجم مرتضى مجلس إدارة نادى إنبى قائلاً: "دفعتوا كام للحكام" وانتظر رئيس الزمالك أمام غرف الحكام بعد انتهاء المباراة مواجهاً إتهامات لهم بالتسبب في خسارة فريقه ، إلا أن البعض أقنعه بالمغادرة وعدم التحدث معهم.
رصيد إنبى ارتفع للنقطة الرابعة فى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الرابع بالدورى.
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