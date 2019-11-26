شكرا لقرائتكم مصر تحصد لقب بطولة أفريقيا للرماية المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت مصر فى الحصول على لقب بطولة أفريقيا للرماية بحصد درع المنافسة المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 . ومن جانبه أكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على حصول مصر على 45 ميدالية متنوعة وحجز 12 مقعد فى اولمبياد طوكيو 2020 . Advertisements و توجه حسنى بالشكر عبر صفحته الشخصية للقيادة السياسية و الدعم اللا محدود من وزارة الدفاع ، الشباب و الرياضة ووزارة الداخليةو اللجنة الاولمبية المصرية و مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية و اجهزته الفنية و الراميات و الرماه.\

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحصد لقب بطولة أفريقيا للرماية المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.