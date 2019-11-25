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شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يطلق تصريح ناري بشأن رونالدو قبل مواجهة أتليتكو والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
ساري مدرب اليوفينتوس
حسم ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الايطالي، مصير كريستيانو رونالدوعن مباراة يوم الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.
وقال ماوريسيو ساري في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “رونالدو تدرب يوم مع زملائه يوم الأحد ، يبدو أن حالته تتحسن ولكن لا يزال يتعين علينا تقييم وضعه بين اليوم والغد مثل حال ماتياس دي ليخت وفيديريكو بيرنارديشي”.
وواصل ساري أنه لا توجد أي مشكلة مع رونالدو وأن لديه علاقة جيدة معه مؤكدا "إذا كان اللاعب الذي فاز بالكثير غاضباً من استبداله ، فهذا يعني أنه لا يزال لديه الكثير من الدوافع ، وهذا شيء إيجابي".
وقال مدرب السيدة العجوز أن مشكلة الركبة التي يعاني منها رونالدو تتحسن أكثر عن السابق ، ولكن لا يزال يتعين عليه التأكد من جاهزيته قبل اللعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
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