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شكرا لقرائتكم خبر عن بعودة نيمار.. هجوم ناري باريسي مكتمل ينتظر ريال مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
نيمار
كيف يمكن لباريس سان جيرمان أن يصمد أمام ريال مدريد؟
يبحث باريس سان جيرمان عن المركز الأول في القسم عندما يسافر إلى ريال مدريد للمشاركة في مرحلة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ليل الثلاثاء.
حقق عملاق الدوري الفرنسي انتصارا 3-0 في المباراة العكسية في وقت سابق من هذا الموسم ، لكنهم لم يهزموا ريال مدريد في الدور ربع النهائي من كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994.
وتوقع موقع Sports Mole تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد.
سوف يكون باريس سان جيرمان بدون خدمات تيلو كيرير بسبب إصابة في القدم ، في حين يواجه أندر هيريرا معركة للتخلص من مشكلة في الفخذ في الوقت المناسب لمباراة يوم الثلاثاء في إسبانيا.
يقال إن ماركو فيراتي يفوز بسباقه للتغلب على إصابة في الركبة ، ويبدو أن اللاعب الدولي الإيطالي مستعد للوقوف إلى جانب ماركينيوس وإدريسا جوي في وسط الملعب.
في الخلف ، يختار الخمسة أنفسهم فقط بمناقشة بسيطة حول ما إذا كان كولن داجا أو توماس مونيير يظهران في الظهير الأيمن ، ولكن هناك عددًا من القرارات التي يتعين اتخاذها بشكل أكبر.
يتنافس أنجيل دي ماريا ونيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي على المراكز الثلاثة في النهائي الثالث ، وقد يفقد الأخير هذا الأخير رغم تشكيله الممتاز.
وسجل إيكاردي 10 مرات في 11 مباراة هذا الموسم ، بما في ذلك أربع مرات في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ، لكن توخيل قد يغتنم الفرصة لتجربة ثلاثة من دي ماريا ومبابي ونيمار مع بقعة في آخر 16 آمن بالفعل.
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