شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يستقبل نجوم الهلال السعودي بعد التتويج باللقب الآسيوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الاثنين، لاعبي نادي الهلال السعودي، بعد وصولهم إلى العاصمة الرياض، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الفريق.

وحرص تركي آل الشيخ على نشر صور اللقاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بجانب كأس دوري أبطال آسيا، وبرفقة العديد من لاعبي الزعيم سواء الحاليين أو السابقين وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

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وحصد الزعيم الهلالي اللقب الآسيوي عقب فوزه على مضيفه أوراوا ريد دياموندز اليابانى، بفوزه بهدفين دون مقابل في المواجهة التي احتضنها ملعب «سايتاما 2002»، في إياب نهائي المسابقة، أمس الأحد.

كان في استقبال بعثة الهلال بطل دوري أبطال آسيا التي وصلت إلى مطار الملك خالد مساء اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى أعضاء شرف النادي وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وضرب نادي الهلال السعودي موعدًا مع الترجي التونسي في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وستقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل بملعب «جاسم بن حمد» معقل نادي السد بالعاصمة القطرية «الدوحة».