شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: «أنا زملكاوي غصب عن التخين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى أنه ينتمى إلى الزمالك منذ زمن طويل قائلا: «أنا زملكاوي غصب عن التخين» وهذا الأمر يعرفه جمهور الأبيض جيدا.

أوضح حلمى طولان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «Time sport»، أن الموسم الماضى تمكن من الفوز على الأهلى برباعية وأنه مدرب محترف وينتمى إلى إنبى حاليا ويسعى لاستعادة توازن الفريق البترولى بعد النتائج الهزيلة لهم منذ بداية الموسم وعد تحقيق أي فوز.

وأوضح حلمى طولان أن فريقه قام بالسيطرة على مجريات اللقاء حتى اللحظات الأخيرة والتمكن من حصد الثلاث نقاط .