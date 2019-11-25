شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأبو تريكة بعد اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على اختياره كسفير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر. Advertisements أعلنت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم «2022»، اليوم اختيارها لمحمد أبوتريكة، ووائل جمعة، أسطورتي منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق، سفيرين لمونديال قطر. وقال أبوتريكة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏أن تكون سفيراً لأول مونديال في الوطن العربي هذا شرف كبير». وأضاف: «مونديال 2022 في قطر مونديال العرب جميعاً».

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