قائمة نابولي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب أنفيلد.



وشهدت القائمة غياب اللاعب لورينزو إنسيني، عن المباراة بسبب الإصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

ميرت، كارنيزيس، أوسبينا، دي لورينزو، كوليبالي، ماريو روي، لوبيرتو، مانولاس، ماكسيموفيتش، هيساج ، آلان، إلماس، فابيان، غايتانو، زيلينسكي، يورينتي، كاييخون، ميرتينز، أمين يونس، لوزانو.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط.