تكريم فريق الزمالك بالمهرة لفوزه بدوري أبطال العريس خالد العليي بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة أقام مكتب الشباب والرياضة بمديرية المسيله حفل تكريمي الخميس 24 نوفمبر لفريق الزمالك لفوزه بدوري الأبطال للعريس خالد محمد العليي الذي ينظمه فريق حسان الرياضي.

وكانت الجوائز المقدمة لفريق الزمالك بدعم من الشيخ البخيت حاتم الكثيري والشيخ عبدالله صالح المنهالي، تكريما للأعبين والجهاز الفني والإداري لفريق الزمالك. Advertisements وعبر مدير مكتب الشباب والرياضة بالمسيله عن فخره واعتزازه بهذا الفوز ، شاكرا للشيخ الكثيري والمنهالي على تشجيعهم للفريق ورفع من معنوياتهم . حضر الحفل عاقل منطقة حساي الشيخ عوض سعد العدلي، والشيخ سويلم البرك العدلي، وعمر محمد بن جميل.

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