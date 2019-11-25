شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)
فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره القطري بنتيجة (73-57)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن البطولة الخليجية الـ16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت.
وفرض «الأخضر» سيطرته على المباراة وظهر بمستوى مميز خاصة في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.
ويواجه المنتخب (الأربعاء) نظيره البحريني عند الـ5 مساءً، في آخر مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة، والتي على ضوئها سيتحدد ترتيب المنتخب ومنافسه في نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر «أخضر السلة» يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.