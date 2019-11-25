شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره القطري بنتيجة (73-57)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن البطولة الخليجية الـ16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت.

وفرض «الأخضر» سيطرته على المباراة وظهر بمستوى مميز خاصة في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.

ويواجه المنتخب (الأربعاء) نظيره البحريني عند الـ5 مساءً، في آخر مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة، والتي على ضوئها سيتحدد ترتيب المنتخب ومنافسه في نصف النهائي.