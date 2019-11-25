شكرا لقرائتكم طولان: أحب الزمالك ولكن إحنا فى زمن الاحتراف.. وأسامة جلال ملك لـ إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب حلمى طولان المدير الفنى لـ انبى ، عن سعادته بالفوز على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف.
واكد طولان: أنا أعشق نادى الزمالك، ولكن إحنا فى عصر احتراف واليوم أنا مع إنبى وقلبى مع الفريق البترولى.
وأوضح حلمى طولان أن اللاعب أسامة جلال ملك لنادى إنبى مش ملكى أنا، ولكن أنا من سأقول يرحل أم لا، وتابع طولان أن فى حالة خروج أسامة جلال من إنبى سيكون اللاعب صاحب القرار إلى أين سيذهب مش أنا.
تكبد فريق الزمالك هزيمة مُذلة أمام فريق إنبى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري.
تقدم محمد بسيونى لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة الأولى فى ظل ارتباك واضح من دفاعات الفريق الأبيض، وتعادل محمود علاء للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 40، لكن محمد شريف كان له رأى آخر فى الدقيقة ألأخيرة بتسجيله الهدف الثانى للفريق البترولى فى الدقيقة 90.
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