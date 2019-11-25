شكرا لقرائتكم بسيونى: الفوز على الزمالك يضعنا على الطريق الصحيح للعودة للمربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد بسيوني لاعب انبي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه علي الزمالك في الأسبوع الخامس من الدوري بنتيجة 2/1 ن ونجاح بسيوني في احراز الهدف الأول لفريقه بعد 20 ثانية ليصبح اسرع هدف في الدوري هذا الموسم.

وقال بسيوني في تصريحات لنقاة " تايم سبورت " : الفوز علي الزمالك اليوم يضعنا في بداية الطريق للعودة الي المربع الذهبي ، حيث يحتل انبي مركز لا يليق به في الدوري.

وأضاف بسيوني ان الفوز علي الزمالك اليوم اهم 3 نقاط في الدوري هذا الموسم بالنسبة لفريق انبي ، موجها الشكر للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان وزملاءه اللاعبين علي المستوي والنتيجة امام الزمالك اليوم.