شكرا لقرائتكم عدلى القيعى : إصابات الأهلى أقلقتنى وخوفت على نفسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن الإصابات التى تعرض لها لاعبى المارد الأحمر أشعرته بالقلق على مستوى الفريق فى مواجهة الجونة التى انتهت بخسارة الأخير برباعية نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.
أكد القيعى خلال حلوله على برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلى أن فايلر قدم مباراة جيدة ومستوى جيد موضحا أنه لم يشعر بالغيابات المؤثرة التى يعانى منها المارد الأحمر مثل حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود والمالى أليو ديانج.
أضاف القيعى أن مباراة الجونة كانت صعبة مشيدا بأداء الأحمر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين.
داعب القيعى زميله إبراهيم المنيسى بسبب كثرة الإصابات التى يعانى منها الفريق قائلا :" خوفت على نفسى ولم أقرا أخبار إصابة اللاعبين".
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