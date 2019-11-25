شكرا لقرائتكم "بوس وأحضان" .. كيف استقبل حلمى طولان لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إلتقطت عدسة "الخليج 365" لحظة مصافحة حلمى طولان المدير الفنى لإنبى للاعبى الزمالك فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدورى الممتاز كان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قد أعلن تشيكل فريقه الذى يتكون من محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب.‎

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