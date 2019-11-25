- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم افتتاح خليجي 24 كورة لايف مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر يلا شوت العراق وقطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة قطر ضد العراق اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في كأس الخليج العربي
يواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في تمام السادسة و النصف مساء اليوم الثلاثاء بملعب استاد خليفة الدولي ، ضمن مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة الاولي بكأس الخليج العربي "خليجي 24" .
مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر اليوم في كأس الخليج العربي
تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت .
يلا شوت مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر في كأس الخليج العربي
ووفقاً للموقع الرسمي للبطولة فإن الفريق الفائز بلقب كأس الخليج سيحصل على 3 ملايين دولار، مليونان قيمة اللقب ومليون دولار قيمة المشاركة، وتعد الجوائز المالية خلال خليجي 24 الأعلى في تاريخ البطولة، حيث تحصل المنتخب العماني حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت على مبلغ مليون دولار أمريكي، ونال المنتخب الإماراتي الوصيف نصف هذا الرقم.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح خليجي 24 كورة لايف مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر يلا شوت العراق وقطر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.