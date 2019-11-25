افتتاح خليجي 24 كورة لايف مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر يلا شوت العراق وقطر...

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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة قطر ضد العراق اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في كأس الخليج العربي



يواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في تمام السادسة و النصف مساء اليوم الثلاثاء بملعب استاد خليفة الدولي ، ضمن مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة الاولي بكأس الخليج العربي "خليجي 24" .

مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر اليوم في كأس الخليج العربي



تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت .

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يلا شوت مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر في كأس الخليج العربي



ووفقاً للموقع الرسمي للبطولة فإن الفريق الفائز بلقب كأس الخليج سيحصل على 3 ملايين دولار، مليونان قيمة اللقب ومليون دولار قيمة المشاركة، وتعد الجوائز المالية خلال خليجي 24 الأعلى في تاريخ البطولة، حيث تحصل المنتخب العماني حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت على مبلغ مليون دولار أمريكي، ونال المنتخب الإماراتي الوصيف نصف هذا الرقم.