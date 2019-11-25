شكرا لقرائتكم رقم قياسى جديد لمصر فى بطولة افريقيا بالجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رقم قياسي جديد حصل عليه الفريق المصري المشارك في بطولة إفريقيا المقامة حاليا بدولة الجزائر، والتي تشارك فيه القارة السمراء ب 14 دولة.

واستطاع الفريق المصري الحصول على 10 مقاعد لبطولة طوكيو 2020 من إجمالي 13 مقعد لأول مرة منذ 1950، كما حصل الفريق على مقعدين لبطولة العالم.

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الجدير بالذكر أن اللاعبة المصرية أميرة بهاء الدين أبو شقة، حصلت على فضية الرماية (الأسكيت) بالرغم من الظروف الجوية الصعبة الحالية بمدينة والمقام بها البطولة، والمختلفة عن جو التدريب المعتاد والفعلي من أمطار ورياح شديدة والتي أثرت على حركة الأطباق مما شكل صعوبة عليها ولكنها استطاعت وبكل ثقة الحصول على المركز الثاني، كما أنها السيدة المصرية الوحيدة المشاركة ببطولة الرماية "الأسكيت".

هذا وقد حصل على المركز الأول والثالث دولة المغرب الشقيقة.