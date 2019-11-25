شكرا لقرائتكم ضياء السيد : ميتشو يتحمل المسئولية كاملة عن أخطاء الزمالك ضد انبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال ضياء السيد لقناة تايم سبورت عقب المباراة، التشكيل الذى بدأ به الزمالك المباراة "غلط"، وميتشو يتحمل المسئولية كاملة عن الأخطاء التى وقع فيها الأبيض فى اللقاء. وتساءل ضياء السيد قائلا:" كيف يفشل ميتشو فى علاج الأخطاء وفى تجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الطويلة للدورى أثناء بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة؟".

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